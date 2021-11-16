جديد "سفاح الجيزة".. كاميرا مراقبة كشفت وجهه وأوقعته

شغلت قضية "سفاح الجيزة" الرأى العام المصري خلال الفترة الأخيرة، نظراً لبشاعة جرائمه، ومن بينها قتله 4 أشخاص، واتهامه بالتزوير وانتحال الشخصية، فيما عرضت وسائل إعلام محلية فيديو قالت إنه كان وراء سقوطه بيد أجهزة الأمن.

فقد كشف مصدر أمني أن الخيط الرئيسي في القضية كان تسجيل إحدى كاميرات المراقبة للمتهم، وهو يقوم بسرقة محل ذهب يمتلكه والد زوجته الخامسة، وهي طبيبة صيدلانية، وكشف الفيديو أن الأسرة تعرفت على المتهم وأبلغوا الشرطة، ليتم إلقاء القبض عليه.

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وأوضح المصدر لوسائل إعلام محلية، أن ذلك الفيديو كشف جميع جرائم المتهم وانتحاله صفة أشخاص آخرين لتنفيذ جرائمه.

الكشف عن جثة

وكانت الأجهزة الأمنية اصطحبت المتهم، فجر أمس، للإرشاد عن جثمان رودينا شقيقة زوجته الثانية، والتي قتلها بعد تهديدها له بفضح علاقتهما غير الشرعية قبل زواجه من شقيقتها.

كذلك، أضافت التحريات أنه بعد الانتهاء من استخراج جثمان رودينا توجهت إلى الإسكندرية وبصحبتها المتهم، لاستخراج جثة فتاة كانت تعمل معه في محل لبيع الأجهزة الكهربائية، والتي قتلها المتهم بعد مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه كان قد أخذها منها، ودفنها في مخزن بالعصافرة.

متورط بأربع قضايا قتل

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة كانت أجلت محاكمة المتهم في مايو الماضي، لعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لمعرفة ما إذا كان يعاني من أمراض نفسية أو اضطرابات عقلية.

والمتهم متورط في 4 قضايا قتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث قتل صديقه وزوجته وسيدتين، وقد صدرت أحكام إعدام بحقه.

وكان النائب العام المصري، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل مع سبق الإصرار خلال الفترة ما بين عامي 2015، 2017.