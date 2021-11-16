جريمة بشعة في مصر.. سكب عليه البنزين وأحرقه وسط الشارع!

واقعة صادمة وبشعة شهدتها منطقة السلام بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الساعات الماضية، حيث قام شاب بإحراق زميله وسط الشارع نتيجة خلافات مالية.

3 آلاف جنيه

في التفاصيل أحرق الشاب "ح.ك" زميله، وهو سائق "توك توك" يدعى "ع.ط"، بعد أن اقترض المجني عليه 3 آلاف جنيه من المتهم لإجراء إصلاحات في "التوك توك"، الذي يملكه، وفق ما كشفت تحريات الأمن.

مادة اعلانية

غير أن المجني عليه لم يرد المبلغ في الموعد المتفق عليه، فقابله المتهم وطلب منه سداد المبلغ، ثم هدده في حال استمر بمماطلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

بعود كبريت

وإثر عدم تمكن المجني عليه من السداد، وخلال سيره بالتوك توك في شارع بمنطقة السلام، اعترض المتهم طريقه وطلب منه النزول لحل الخلاف بينهما. وعندما نزل أخرج المتهم زجاجة بنزين من ملابسه وأشعل النار فيه بعود كبريت ثم فر هارباً.

إلى ذلك تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبحوزته زجاجة تحوي كمية من البنزين. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحابته للنيابة التي تولت التحقيق.