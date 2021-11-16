.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صدق أو لا.. القبض على مصري هارب من ألف سنة سجن!

  • الخط
أصفاد توقيف

صدق أو لا.. القبض على مصري هارب من ألف سنة سجن!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مجموع أحكام لا يصدق لمتهم مصري هارب من العدالة منذ سنوات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، مساء الثلاثاء، من القبض على رجل أعمال هارب من 1195 سنة سجن.

خرج من السجن مؤخرا.. فيديو لمصري يحاول تحطيم تمثال مصر خرج من السجن مؤخرا.. فيديو لمصري يحاول تحطيم تمثال

في التفاصيل، أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام في مصر اختباء أحد المتهمين المطلوب في 124 قضية "تزوير"، بإجمالي مدد حبس 1195 سنة بإحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

وعقب وصول المعلومات للجهات الأمنية، تحركت على الفور لضبط المتهم صاحب الرقم القياسي في الحصول على أحكام قضائية واجبة النفاذ.

واستهدفت قوات الأمن، المتهم وتمكنت من ضبطه في أثناء تواجده بفيلا في التجمع الخامس، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
واتساب تطور تطبيقاً طال انتظاره.. ينسجم مع آيباد واتساب تطور تطبيقاً طال انتظاره.. ينسجم مع آيباد
احذروا الإكثار من تناول البيض.. قد يسبب الوفاة المبكرة! احذروا الإكثار من تناول البيض.. قد يسبب الوفاة المبكرة!
الأكثر قراءة
بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد
سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول
جريمة بشعة في مصر.. سكب عليه البنزين وأحرقه وسط الشارع! جريمة بشعة في مصر.. سكب عليه البنزين وأحرقه وسط الشارع!
جديد جديد "سفاح الجيزة".. كاميرا مراقبة كشفت وجهه وأوقعته
بالفيديو.. مسؤول يحاول دهس موظفي شركته بالكويت بالفيديو.. مسؤول يحاول دهس موظفي شركته بالكويت
بايدن يمنع رئيس دولة وزوجته من دخول أميركا بايدن يمنع رئيس دولة وزوجته من دخول أميركا
قبل أن تذهب
بعد وفاة أحدهم.. حكومة كردستان العراق تسعى لإنقاذ مواطنيها العالقين في بيلاروسيا
بعد وفاة أحدهم.. حكومة كردستان العراق تسعى لإنقاذ مواطنيها العالقين في بيلاروسيا
اكتشف المزيد