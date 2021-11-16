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فيديو مبهر من صعيد مصر.. طفل يصنع سيارة من الخردة

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الطفل إسماعيل مخترع السيارة

فيديو مبهر من صعيد مصر.. طفل يصنع سيارة من الخردة

القاهرة - مي عبد المنعم

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على عكس اهتمامات أقرانه من الأطفال، وفي قرية صغيرة بصعيد مصر، أبهر المخترع الصغير إسماعيل أحمد إسماعيل من حوله بعد صنعه سيارة من تصميمه.

وصمم إسماعيل البالغ من العمر 16 عاماً سيارته من الخردة وبقايا السيارات بتكلفة لم تتجاوز 5 آلاف جنيه، فيما تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة.

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وصنع السيارة بجهوده الذاتية وبدون مساعدة مادية من عائلته، حيث كان يستغل فترة إجازته الدراسية ويعمل في ورشة أخشاب لشراء كل ما يلزمه في الاختراعات والابتكارات التي يريد تصنيعها.

وقال اسماعيل لـ "العربية نت" إنه بدأ في الاهتمام بالاختراعات والميكانيك منذ الصغر، مشيراً إلى أنه بدأ أولى اختراعاته عندما كان في الصف الرابع الابتدائي، لافتاً إلى أنه قام حينها بتصنيع "ونش" وغسالة بإمكانيات محدودة للغاية.

كذلك، أضاف أنه بدأ برسم الاختراع الذي يفكر فيه كخطوة أولى، موضحاً أنه يقوم بعد ذلك بحساب التكلفة وادخار مصروفه لشراء كل المستلزمات المطلوبة قبل البدء في التصنيع.

الطفل إسماعيل مخترع السيارة
الطفل إسماعيل مخترع السيارة

وأشار إلى أن السيارة تتكون من محرّك "موتوسيكل" وبطارية، وفرامل وعجلة قيادة وكرسيين من الخشب وتعمل بالبنزين.

وكان المخترع الصغير بدأ في تصميم سيارته منذ عامين ويستقلها حاليا في الذهاب إلى مدرسته أو أي مكان داخل بلدته حيث أصبحت جزءاً من حياته وعلامة مميزة له بين أهل قريته.

كذلك، يحلم إسماعيل بالالتحاق بكلية الهندسة قسم الميكانيك لاستكمال رحلته في الاختراعات والابتكارات.

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