أخبار كاذبة وتوظيف أموال الإخوان.. السجن لمتهمي خلية الأمل

قضت محكمة جنح أمن الدولة في مصر، الأربعاء، بالسجن لعدد من المتهمين فيما يعرف بـ"خلية الأمل الإخوانية".

فقد حكمت بالسجن 5 سنوات على البرلماني السابق، زياد العليمي، و4 سنوات لهشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات مع الشغل لباقي المتهمين غيابياً.

مادة اعلانية

جرائم عدة

واتهمتهم النيابة بارتكاب جرائم بالاشتراك مع جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت كشفت تفاصيل القضية في يوليو 2019، حيث أعلنت ضبط 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديرها قيادات إخوانية تقيم في تركيا وتمول أنشطة الجماعة في مصر، وعلى رأسها عمليات العنف، ويشترك فيها عدد من الناشطين الذين يعملون لصالح جماعة الإخوان تحت مسمى "خطة الأمل".

توفير الدعم المالي

وكشفت السلطات أن الخطة تقوم على توحيد صفوف الجماعة وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها.

كما أوضحت أن معلومات الأمن الوطني أظهرت أن المخطط الذي عملت عليه الخلية وأعضاؤها يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة بالتزامن مع دعوات إعلامية تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

19 شركة وكياناً اقتصادياً

كذلك أكدت أنه تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، وعلي بطيخ القيادي بالجماعة، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر، المحكوم عليهما بأحكام قضائية، والهارب أيمن نور.

ووفق الداخلية المصرية، فقد تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديرها بعض القيادات الإخوانية، والعثور على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية.

تمويل بنود المخطط

كما ذكرت أن المتورطين في التحرك والقائمين على إدارة تلك الكيانات المتواجدين داخل مصر هم مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري. وقد عثر بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.

وكانت محكمة النقض في مصر قد أصدرت حكماً نهائياً بإدراج المتهمين في الخلية، وبينهم رامي نبيل شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.