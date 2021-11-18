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الأمير تشارلز يصل مصر.. ويلتقي السيسي وشيخ الأزهر

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الأمير تشارلز وزوجته كاميلا خلال زيارتهما الأزهر

الأمير تشارلز يصل مصر.. ويلتقي السيسي وشيخ الأزهر

كاميلا زارت عزبة خير الله بالقاهرة لتفقد إحدى المبادرات المجتمعية لتطوير حياة الأسر الأكثر احتياجا

القاهرة -العربية نت

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته اليوم الخميس بقصر الاتحادية الأمير تشارلز، أمير ويلز، والسيدة قرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول.

ووصل الأمير تشارلز وقرينته قادمين من العاصمة الأردنية عمان في زيارة لمصر تستمر لمدة يومين، وتعد الأولى التي يقومان بها منذ تفشي جائحة كورونا.

وعقب لقائه السيسي زار الأمير تشارلز جامع الأزهر للقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حيث تفقد الجامع الأزهر.

2 صور

في سياق متصل، زارت كاميلا باركر دوقة كورنوال عزبة خير الله بالقاهرة لتفقد إحدى المبادرات المجتمعية لتطوير حياة الأسر الأكثر احتياجا والتي تقام تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني منذ عدة سنوات وتساعد على تمكين النساء، ودعم الشباب.

وفور وصولها، استمعت لشرح حول كيفية ابتكار النساء لطرق دعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن، وأيضا تجارب بعض الشباب وجهودهم لتشجيع حماية الطبيعة كإعادة استخدام و تدوير الأدوات و صناعة حقائب صديقة للبيئة و زراعة الأسطح و ذلك للحد من تأثير تغير المناخ.

وشاهدت دوقة كورنوال مسرحية قام بأدائها بعض النساء لسرد قصصهم الناجحة.

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