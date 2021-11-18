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بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك

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شيرين دويك
المذيعة المصرية الراحلة شيرين دويك

بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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بشكل مفاجئ توفيت مساء الأربعاء المذيعة المصرية شيرين دويك بعد وعكة صحية سريعة.

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ونشرت الإعلامية ميرفت المليجي عبر حسابها على فيسبوك نبأ وفاة زميلتها، إثر ألم في المعده لم يستغرق سوى ساعات معدودة وبعدها لفظت أنفاسها الأخيرة.

تخرجت الدويك في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم التحقت بالتلفزيون المصري وعملت في القناة الأولى والفضائية المصرية.

قدمت عددا من البرامج منها "نص ساعة صحافة" و"ألبوم الذكريات"، كما قدمت برنامج "جناب السفير".

تلقت المذيعة الراحلة عروضا للعمل في الفن لكنها فضلت العمل الإعلامي وتقديم البرامج.

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