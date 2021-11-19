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مصر تستعد لافتتاح ضخم لطريق الكباش بالأقصر.. وهذا موعد الاحتفالية

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طريق الكباش

مصر تستعد لافتتاح ضخم لطريق الكباش بالأقصر.. وهذا موعد الاحتفالية

وزير السياحة والآثار د. خالد العناني: الاحتفالية ستكون بشكل مختلف يبهر المصريين والعالم أجمع

العربية.نت

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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية موعد احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، والتي ستكون يوم 25 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد آخر المستجدات والاستعدادات لاحتفالية طريق الكباش بالأقصر، مؤكدا ضرورة خروج الحفل بشكل يليق بعظمة مصر، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المصرية.

وأضاف خالد العناني أن طريق الكباش ليس آخر الاحتفالات بل سيكون هناك العديد من الاحتفاء بالمعالم المصرية لنقل عظمة الحضارة الفرعونية للعالم.

وتابع وزير السياحة والآثار بالقول إن الاحتفالية ستكون بشكل مختلف يبهر المصريين والعالم أجمع، للإعلان عن جمال مصر والأقصر، مشيرا إلى أن الاحتفال ليس شبيها بموكب المومياوات.

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يُذكر أن المشروع يهدف لتحويل الأقصر لأكبر متحف أثري مفتوح في العالم، من خلال ربط عدة معابد ومواقع أثرية ببعضها.

المشروع مصري 100% ويمتد لمسافة 2700 متر.

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