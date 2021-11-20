اتفاق مصري يوناني قبرصي فرنسي على التعاون وتعزيز أمن المنطقة

اتفق وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا على تطوير التعاون وتعزيز أمن المنطقة.

وعقب اجتماع رباعي بين وزراء خارجية الدول الأربعة، الجمعة في العاصمة اليونانية أثينا لمناقشة التطورات الأخيرة بالمنطقة، التحديات المتعددة التي تؤثر على السلام والاستقرار والأمن.

مادة اعلانية

وأكد الوزراء على العلاقات الممتازة التي تجمع دولهم، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي وقانون البحار، وشددوا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين الدول الأربعة، والتي تضع أسساً راسخة لتطوير التعاون في العديد من المجالات.

وتلاقت رؤى الوزراء فيما يخص معالجة الأمن والاستقرار وناقشوا سبل تعزيز التعاون واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات والتي تشمل الطاقة، والتغير المناخي، ومكافحة جائحة كورونا، والهجرة.

وأكد الوزراء على ضرورة منح الأولوية لدفع السلام والاستقرار، إقليمياً ودولياً، وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي يطمح إليها الجميع، بما يتوافق كليةً مع الإطار القانوني القائم المتعدد الأطراف.

وكان السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد أكد أن هذا الاجتماع يُعقد في ظل توافق الرؤى الإستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع.

ويتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر، واليونان، وقبرص وفرنسا.