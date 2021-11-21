فيديو يثير زوبعة بمصر.. موظفو شركة اتصالات يضربون زبونا

انشغل عدد كبير من المصريين على مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، بفيديو يظهر مشاجرة حادة واشتباكاً بالأيدي في أحد فروع شركة "فودافون" للاتصالات في البلاد.

وأثار المقطع جدلاً كبيراً بعد أن أظهر عدداً من موظفي الشركة ينهالون بالضرب على أحد الزبائن، مطلقاً بحراً من الانتقادات التي وصفت المشهد بـ "البلطجة".

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في المقابل، أعلنت الشركة أن الأمر انتهى بالتصالح بين جميع الأطراف واتخاذ الإجراءات. وأوضحت في بيان، مساء أمس السبت، أنها أجرت تحقيقاً في الحادث، الذي انتهى بالتصالح بين المتشاجرين.

"إجراءات حاسمة"

إلى ذلك، أشارت "فودافون" إلى أنها اتخذت "إجراءات حاسمة بناء على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف". وتابعت "انتهت الجهات المعنية من التحقيق وتم التصالح رسمياً بخصوص الواقعة".

لكن الشركة لم تكشف مزيداً من التفاصيل بشأن الواقعة، كما لم توضح ما الإجراءات التي اتخذتها.

"ضرب مبرح"

يشار إلى أن الفيديو المذكور أظهر اشتباكاً عنيفاً بالأيدي بين اثنين من الموظفين وعميل، تلقى خلاله الأخير ضرباً مبرحاً داخل أحد فروع الشركة.

ولم تتضح على الفور ملابسات أو مكان حدوث الواقعة، التي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

يذكر أن "فودافون" هي أكبر شركة هواتف محمولة في مصر من حيث عدد المشتركين بنحو 44 مليون عميل، وتمتلك أكبر محفظة لتحويل الأموال عبر المحمول، ضمنهم 11 مليون مستخدم لخدمة "فودافون كاش"، وفق ما ذكر موقع "اليوم السابع" المصري.