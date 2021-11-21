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بعد ضرب زبون.. حماية المستهلك بمصر تحقق مع شركة اتصالات

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فودافون
صور من الواقعة

بعد ضرب زبون.. حماية المستهلك بمصر تحقق مع شركة اتصالات

حماية المستهلك استدعت أحد ممثلي شركة فودافون للتحقيق في الواقعة

القاهرة-ريم الششتاوي

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أثار فيديو مشاجرة حادة بين موظفين لخدمة العملاء وأحد الزبائن، في شركة الاتصالات "فودافون" في مصر، غضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أظهر المقطع الاشتباك العنيف الذي حدث في أحد فروع الشركة الذي تطور إلى عراك واشتباك بالأيدي، ما استدعى جهاز حماية المستهلك للتدخل على الفور والتحقيق مع الشركة لمعرفة ملابسات الواقعة.

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في التفاصيل، أظهر مقطع الفيديو عدداً من موظفي شركة الاتصالات فودافون، وهم ينهالون على أحد عملاء الشركة بالضرب، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما أظهره الفيديو من تعامل غير مهني أو أخلاقي والذي وصفه البعض بـ "البلطجة".

استدعاء للتحقيق

من جهته، أعلن جهاز حماية المستهلك من خلال صفحته على موقع فيسبوك، استدعاءه لممثل شركة فودافون، على خلفية المشاجرة، للتحقيق في سياسة خدمة العملاء بالشركة.

في المقابل، أعلنت شركة الاتصالات أن الأمر انتهى بالتصالح بين جميع الأطراف، مشيرة في بيان إلى أن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة.

وأوضحت أنها أجرت تحقيقاً في الواقعة، وأنها انتهت بالتصالح بين المتشاجرين.

كذلك، أشارت الشركة إلى أنها اتخذت إجراءات حاسمة بناء على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف.

وتابعت: انتهت الجهات المعنية من التحقيق وتم التصالح رسمياً بخصوص الواقعة.

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