مصر.. مقتل 3 أشخاص بانفجار لغم زرعه إرهابيون في سيناء

لقي 3 أشخاص مصرعهم في انفجار لغم زرعه إرهابيون في سيناء اليوم الأحد. وقالت مصادر قبلية للعربية.نت إن 3 مواطنين من قرية العجرا جنوب مدينة رفح بشمال سيناء لقوا مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي بالقرب من مزرعتهم.

وكشفت المصادر عن أسماء القتلى وهم عاطف جهامة وصابر جهامة وفارس أبو غرقد وهم جميعا من قبيلة الترابين.

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كما كشفت عن أن العناصر الإرهابية كانت تهدف من وراء زرع مثل هذه الألغام بالقرب مزارع ومنازل مواطني رفح لرحيلهم عن مناطقهم حتى يتسنى لهم اتخاذ هذه المزارع أوكارا وملاذات لهم للاختفاء فيها والانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية.

وكان الجيش المصري قد اطلق عملية شاملة في العام 2018 لمجابهة العناصر الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وتمكن الجيش من تطهير مدن سيناء والقضاء على أوكار العناصر الإرهابية بها ومخازن اسلحتهم وذخيرتهم والانفاق التي كانوا يتسللون منها.