.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري

  • الخط
IMG-2918 (1)
المذيعة أسماء مصطفى

وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري

"انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله"

القاهرة- أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

توفيت صباح اليوم الاثنين المذيعة المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان.

نقلة نوعية متوقعة بخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر اقتصاد اقتصاد مصر نقلة نوعية متوقعة بخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر

وأعلن البرلماني وعضو مجلس النواب المصري الدكتور أيمن أبو العلا وفاة زوجته ووالدة طفليه بعد صراع مرير مع المرض.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

جراحة دقيقة وخطيرة

وكانت المذيعة المصرية أعلنت في أبريل الماضي، عبر منشور على مواقع التواصل إصابتها بمرض السرطان وخضوعها لجراحة دقيقة وخطيرة لإزالة ورم سرطاني.

عقب ذلك بشهرين، تعرضت المذيعة لانتكاسة صحية حيث اكتشفت أن الأطباء لم يتمكنوا من إزالة الورم، وهو ما تطلب خضوعها من جديد لبروتوكول علاج مكثف بالأدوية الكيمائية.

المذيعة برفقة أولادها
المذيعة برفقة أولادها

وقبل أيام تدهورت حالتها الصحية، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى لكنها فارقت الحياة بعد أن هزمها المرض وتمكن منها.

يذكر أن أسماء مصطفى صحافية وإعلامية، كانت تقدم عدة برامج صباحية في فضائية "أكسترا نيوز" وفضائيات أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات
بالحرب العالمية.. القاهرة احتضنت مؤتمراً حدد مستقبل العالم بالحرب العالمية.. القاهرة احتضنت مؤتمراً حدد مستقبل العالم
الأكثر قراءة
علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني "يا مرحباً بالفزعة"
وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي
أزمة تضرب سوق القهوة عالمياً.. فلنستعد لسعر باهظ ومذاق سيئ! أزمة تضرب سوق القهوة عالمياً.. فلنستعد لسعر باهظ ومذاق سيئ!
بيغ رامي إلى شهر العسل مع زوجة جديدة.. والقديمة مصدومة بيغ رامي إلى شهر العسل مع زوجة جديدة.. والقديمة مصدومة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
قبل أن تذهب
لبنا .. تعلم اليمنيات قيادة السيارات لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة
لبنا .. تعلم اليمنيات قيادة السيارات لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة
اكتشف المزيد