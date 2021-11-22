وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري

توفيت صباح اليوم الاثنين المذيعة المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان.

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وأعلن البرلماني وعضو مجلس النواب المصري الدكتور أيمن أبو العلا وفاة زوجته ووالدة طفليه بعد صراع مرير مع المرض.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

جراحة دقيقة وخطيرة

وكانت المذيعة المصرية أعلنت في أبريل الماضي، عبر منشور على مواقع التواصل إصابتها بمرض السرطان وخضوعها لجراحة دقيقة وخطيرة لإزالة ورم سرطاني.

عقب ذلك بشهرين، تعرضت المذيعة لانتكاسة صحية حيث اكتشفت أن الأطباء لم يتمكنوا من إزالة الورم، وهو ما تطلب خضوعها من جديد لبروتوكول علاج مكثف بالأدوية الكيمائية.

وقبل أيام تدهورت حالتها الصحية، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى لكنها فارقت الحياة بعد أن هزمها المرض وتمكن منها.

يذكر أن أسماء مصطفى صحافية وإعلامية، كانت تقدم عدة برامج صباحية في فضائية "أكسترا نيوز" وفضائيات أخرى.