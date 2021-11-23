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سقوط السائق المتحرش بيد الأمن.. ابنتاه لم تسلما من أذاه

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صور تعبيرية للتحرش1
تعبيرية

سقوط السائق المتحرش بيد الأمن.. ابنتاه لم تسلما من أذاه

قامت الأجهزة الأمنية بالتحريات اللازمة للتأكد من صحة البلاغ

القاهرة - ريم الششتاوي

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بعد سنوات من تعرضهما للتحرش على يد والدهما، لم تجد الفتاتان سبيلاً إلا إبلاغ الشرطة عن والدهما، بعدما تعرضا له من تحرش ومحاولات عديدة للاعتداء عليهما.

في التفاصيل، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام التابعة لمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من شقيقتين، تفيدان بقيام والدهما (47 عاماً) ويعمل سائق سيارات نقل بإحدى الشركات، بالتحرش بهما على مدار 6 سنوات، ومحاولته التعدي على ابنته الصغرى 17 عاماً، جنسياً بعد وفاة والدتهما منذ أشهر.

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ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بالتحريات اللازمة للتأكد من صحة البلاغ، وبالبحث وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من التأكد من صحة البلاغ، وقامت بضبط والد الفتاتين. وأشارت الشقيقتان أثناء التحقيق معهما إلى أنه بعد وفاة والدتهما بأشهر قليلة زاد تحرش والدهما بهما، وبمحاولاته العديدة للتعدي على ابنته الصغيرة توجهت الأختان إلى مركز الشرطة للتخلص من سلوك والدهما.

وقامت الأجهزة الأمنية بمواجهة السائق بالتهم الموجهة إليه، وأقر والد الفتاتين بجريمته، وبدأت النيابة العامة بالتحقيق في القضية.

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