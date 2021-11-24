الأقصر تتزين.. اكتمال الاستعدادات للافتتاح العالمي لـ"طريق الكباش"

قبل ساعات من انطلاق الاحتفال العالمي بافتتاح "طريق الكباش"، المقرر غدا الخميس، تشهد الأقصر استعدادات مكثفة لإقامة فعاليات وعروض فنية عديدة مصاحبة للاحتفال في أرجاء المدينة.

وأوشكت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر والجهات الحكومية المعاونة لها على تشطيب أعمال تطوير المدينة ومحيط المعابد الأثرية بشكل عام، لتبدو في ثوب جديد.

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ووجهت السُلطات المصرية دعوات لحضور الاحتفالية إلى السفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر وعدة شخصيات عالمية مؤثرة، ووسائل إعلام عالمية لنقل فعاليات الاحتفال على الهواء مباشرة.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن مصادر حكومية القول إن الجهات المنظمة لحفل نقل المومياوات الملكية في مارس الماضي هي التي ستشرف على تنظيم احتفال الأقصر، فضلا عن مشاركة تحالف كندي إنجليزي يشرف على الترويج السياحي لمدينة الأقصر والمقاصد المصرية.

وقالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن الاستعدادات النهائية لاحتفالية افتتاح "طريق الكباش" تشهد التنسيق في كل شيء، والبروفات النهائية للحفل، كما أن محافظة الأقصر كلها تستعد للحدث، وبالتالي التطوير في كل مكان، وليس فقط في "طريق الكباش"، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام المصرية.

وخلال الاحتفال، ستطلق وزارة السياحة المصرية حملة ترويجية للسياحة في محافظة الأقصر، تحمل شعار "الأقصر في ثوبها الجديد"، وتهدف لتحويل المدينة الأثرية إلى متحف مفتوح يلفت أنظار السائحين من أنحاء العالم.

ومن العروض الكرنفالية المنتظر إقامتها على هامش افتتاح "طريق الكباش"، عروض للبالون الطائر في سماء البر الغربي للأقصر، وتسيير مراكب شراعية وأخرى على شكل فرعوني في النيل.

وحسب خبراء في القطاع السياحي، سيسهم احتفال "طريق الكباش" في زيادة أعداد السياح الوافدين لزيارة المناطق الأثرية والثقافية بنسبة 30% من الأعداد المتوقع زيارتها للأقصر مطلع 2022.