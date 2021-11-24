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مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة

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صورة تعبيرية عن الابتزاز الإلكتروني
تعبيرية

مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة

عثرت الأجهزة الأمنية على هاتف ولابتوب بحوزته يحتويان على العديد من المقاطع والصور المسيئة لسيدات أثناء سيرهن بالطرق العامة

القاهرة-ريم الششتاوي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد مستخدمي تطبيقات مواقع التواصل بنشر مقاطع فيديو تضمنت تصوير فتيات وسيدات بصورة مسيئة أثناء سيرهن بالطرق العامة دون علمهن بمحافظتي أسيوط وسوهاج جنوب مصر، ما أدى لإلقاء القبض عليه عن طريق الشرطة.

وفي التفاصيل، استطاعت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج ضبط طالب، وذلك لاتهامه بنشر مقاطع فيديو عبر مجموعة يديرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت هذه المقاطع تصوير الفتيات بصور مسيئة أثناء سيرهن بالطرق العامة دون علمهن، كما شارك تدوينات تتضمن الترويج لبث المزيد عن تلك المقاطع عبر مجموعة أخرى خاصة بذات التطبيق، مطالباً الراغبين في مشاهدتها بتحويل مبالغ مالية عبر خدمات المحفظة الإلكترونية للاشتراك في تلك المجموعات.

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ومع ضبطه عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على هاتف محمول ولابتوب، يحتويان على العديد من الصور ومقاطع الفيديو، كما تبين إنشاءه حساباً على "تويتر" واستخدامه في ذات الغرض، وذلك بالإضافة إلى المحفظة الإلكترونية المستخدمة في استقبال المبالغ، وبداخلها مبالغ مالية من المتحصل عليها من عملائه.

وبمواجهته بالواقعة اعترف الطالب بجريمته لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

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