القبض على "سمكري بني آدمين" رابع في مصر.. خريج زراعة

"ظاهرة" غريبة راجت في مصر خلال الآونة الأخيرة، تمثلت بانتحال أشخاص لتخصصات طبية حساسة ليست لهم أي علاقة بها. إلا أن السلطات تحركت فوراً، وألقت القبض على 4 "سمكرية بني آدمين"، كان آخرهم اليوم الخميس.

في التفاصيل، داهمت السلطات مركزاً للعلاج الطبيعي بمدينة دار السلام في سوهاج يديره خريج كلية زراعة، ينتحل صفة طبيب يدعي أنه أخصائي طب الأسرة وإصابات وتأهيل ومدرب لياقة بدنية، وحاصل على دكتوراه في التغذية العلاجية والمناعة.

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"علاج بالإبر الصينية"

وأظهرت التحريات أن الطبيب المزيف يقوم بإيهام مرضاه من السيدات وكبار السن بالعلاج بالإبر الصينية، ويزعم أنه خبير في العلاج اليدوي وتقويم العمود الفقري ويستخدم تقنيات الكايروبراكتك.

كذلك تم ضبط المتهم وهو يقوم بالكشف على إحدى السيدات، حيث تبين خداعه للسيدات وادعاؤه أنه يعالجهن بالحجامة وسم النحل، ويقوم بعمل تركيبات لمشاكل الشعر والتجاعيد وتسمين الوجه والشفاه.

اعتقال قبل أيام

يذكر أن السلطات كانت ألقت القبض قبل أيام أيضاً على طبيب مزيف يدير مركزاً للعلاج الطبيعي في محافظة الشرقية شمال البلاد.

وأعلنت مديرية الصحة بالشرقية، غلق مركز علاج طبيعي بمدينة أبو كبير يعمل بدون ترخيص، يديره شخص حاصل على دبلوم تجارة وينتحل صفة طبيب، لافتة إلى أن المركز يعمل بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري والعلاج الطبيعي.

كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة في المركز، منها حقن مستخدمة، وأنابيب اختبار خاصة بالتحاليل الطبية كان يتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، إضافة لآلات جراحية غير معقمة.