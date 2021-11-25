لن تصدق.. شاحنة تقتحم مخبزاً في مصر وتسقط قتيلاً

شهدت مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، شمال مصر، حادثا غريبا صباح الخميس، حيث اقتحمت شاحنة مخبزا بالمدينة وتسببت في سقوط قتيل وعدة مصابين.

مادة اعلانية

في التفاصيل، فوجئ المارة والمترددون على مخبز بمنطقة السويقة في مدينة ديرب نجم بسيارة نقل كبيرة تقتحم واجهة المخبز وتدهس عشرات المتواجدين ثم تصطدم بمواجهة المخبز.

وأسفر الحادث عن سقوط قتيل تبين أنه عامل بالمخبز، إضافة لعدة مصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات.

الأجهزة الأمنية تتحرك

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لإزالة آثاره، كما جرى التحفظ على السيارة والقبض على قائدها.

وبعد أن استمعت السلطات لأقوال شهود العيان لمعرفة سبب وقوع الحادث، قررت انتداب لجنة فنية لمعاينة السيارة وفحصها. كما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.