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لن تصدق.. شاحنة تقتحم مخبزاً في مصر وتسقط قتيلاً

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دهس مصر
من الحادث

لن تصدق.. شاحنة تقتحم مخبزاً في مصر وتسقط قتيلاً

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق

القاهرة - العربية.نت 

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شهدت مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، شمال مصر، حادثا غريبا صباح الخميس، حيث اقتحمت شاحنة مخبزا بالمدينة وتسببت في سقوط قتيل وعدة مصابين.

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في التفاصيل، فوجئ المارة والمترددون على مخبز بمنطقة السويقة في مدينة ديرب نجم بسيارة نقل كبيرة تقتحم واجهة المخبز وتدهس عشرات المتواجدين ثم تصطدم بمواجهة المخبز.

وأسفر الحادث عن سقوط قتيل تبين أنه عامل بالمخبز، إضافة لعدة مصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات.

الأجهزة الأمنية تتحرك

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لإزالة آثاره، كما جرى التحفظ على السيارة والقبض على قائدها.

عامل المخبز القتيل
عامل المخبز القتيل

وبعد أن استمعت السلطات لأقوال شهود العيان لمعرفة سبب وقوع الحادث، قررت انتداب لجنة فنية لمعاينة السيارة وفحصها. كما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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