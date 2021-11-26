صور خلابة.. تعرف إلى الطريق الذي حول الأقصر لمتحف مفتوح

لأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش، الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش، والذي يربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

وخلال احتفالية مهيبة بالأقصر تم افتتاح طريق الكباش بعد ترميمه في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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1057 تمثالا

من جهته قال وزير السياحة والآثار، خالد العناني، في بداية الاحتفالية إن الطريق "تضم 1057 تمثالا"، وفق فرانس برس.

كما أكدت وزارة السياحة أن طريق الكباش سيجعل من مدينة الأقصر "متحفاً مفتوحاً" في بلد يوظف قطاعه السياحي مليوني شخص ويدر أكثر من 10% من إجمالي الناتج القومي.

2,7 كلم

ويبلغ طول طريق الكباش 2,7 كلم. وقام الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الفرعونية الـ30 (380-362 قبل الميلاد) بتشييد الطريق بصورتها النهائية، حيث وضع تماثيل أبو الهول برؤوس الكباش مع نقش تذكاري يقول فيه: "لقد أنشأت طريقاً جميلاً لأبي أمون رع محاطاً بالأسوار ومزيناً بالزهور ليبحر فيه إلى معبد الأقصر".

كذلك تم الكشف عن ملامح الطريق وأول تماثيله عام 1949 ثم توقفت أعمال التنقيب إلى أن استؤنفت مع مطلع الألفية الثانية ثم توقفت مرة أخرى عام 2011 ثم استؤنف العمل مجدداً اعتباراً من العام 2017، مجدداً خلال العقدين الأخيرين، بحسب ما قال عناني خلال احتفالية الافتتاح.

مسجلة لدى اليونسكو

يشار إلى أن مجمع معابد الكرنك والأقصر، إضافة إلى المقابر الفرعونية في وادي الملوك ووادي الملكات، مسجلة كلها ضمن التراث العالمي لدى اليونسكو.

وكان جدل واسع قام بمصر في منتصف العام 2020 عندما تم نقل 4 من تماثيل أبو الهول ذات رؤوس الكباش انتزعت من أشقائها في الأقصر لوضعها في ميدان التحرير بالقاهرة.

أهم ثروات مصر السياحية

كذلك تعد الآثار الفرعونية من أهم ثروات مصر السياحية، كما أنها مصدر فخر قومي في بلد يزهو بحضارته الممتدة عبر آلاف السنين. ففي أبريل، نقلت تلفزيونات العالم احتفالية كبيرة أقيمت بمناسبة "موكب الموميات" الذي تم خلاله نقل مومياوات ملوك وملكات من العصر الفرعوني من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة المصرية الجديد.

وخلال الشهور المقبلة، تعتزم مصر افتتاح متحف جديد آخر هو "المتحف المصري الكبير" الذي يتم تشييده عند سفح الأهرامات وسيكون بديلاً للمتحف المصري الحالي في ميدان التحرير الذي لم يعد يتسع لعرض مئات القطع الموجودة في مخازن وزارة الآثار المصرية في التحرير.