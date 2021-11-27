ذعر في مصر.. شاهد أكياس دماء ونفايات طبية بالشارع العام

أثارت كومة من الأكياس الملطخة بالدماء والممتلئة بالنفايات الطبية والملقاة في أحد شوارع مدينة دكرنس المصرية الذعر بين المارة.

فقد عثر المارة مساء أمس الجمعة على كميات من النفايات الطبية، ومخلفات العمليات الجراحية وأكياس دماء ملقاة في شارع العروبة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وفق ما وثقته كاميرا "العربية.نت".

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في الأثناء، أزال عمال النظافة تلك المخلفات صباح اليوم السبت، وسط مخاوف من نقل عدوى أو مرض جراء تركها ملقاة في الشارع لفترة طويلة.

ليست المرة الأولى

وطالب أهالي المدينة السلطات بالتحرك لمنع المستشفيات الخاصة والمراكز والمعامل الطبية من إلقاء مخلفاتها في الشوارع، حيث لم تكن الواقعة الأولى من نوعها بل سبقتها وقائع كثيرة خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن الإدارة الصحية بمركز مدينة دكرنس قد ضبطت كميات من النفايات الطبية الخطرة والتي تضم أكياساً وآلات ملوثة بالدماء أمام بوابة المستشفى العام وفي الطريق العام، المؤدي إلى المستشفى قبل أعوام.

وقبل عامين أيضاً حررت السلطات مخالفة لأحد معامل التحاليل الطبية، والذي كان يلقي بمخلفاته الخطرة أمام مستشفى دكرنس العام.

كما حررت مخالفات بحق مستشفى للأطفال ومعامل للتحاليل الطبية فور اكتشاف أنهم مصدر النفايات الطبية الملقاة بالطريق العام وأمام بوابة مستشفى دكرنس.