مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. "الجوع كافر"

لا شك أن العوز والفقر قد يدفع بعض الناس إلى القيام بأفعال لما كان يتخيل لهم أنهم يستطيعون الإقدام عليها، "فالجوع كافر" كما يقول المثل الشعبي، إلا أن أحدا لا يتخيل أن يبيع المرء أطفاله.

لكن هذا ما حصل بالفعل في إحدى المناطق المصرية، فخلال الساعات الماضية عمت حالة من الصدمة في منطقة حلوان، بعد أن عرض أحد الآباء طفله البالغ من العمر 5 سنوات للبيع على فيسبوك.

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ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك، فألقت القبض أمس الجمعة على الأب.

تحت ستار التبني

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية أن وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أب لقيامه بعرض طفله للبيع، مقابل مبلغ مالي على موقع التواصل الاجتماعي تحت ستار التبني. كما أوضحت أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات مفادها بأن الشخص عرض طفله للبيع أو التبني، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، عارضا صورته ومواصفاته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، ليتبين أنه يقيم في منطقة حلوان برفقة نجله البالغ من العمر 5 سنوات.

إلى ذلك، أظهرت المعلومات أن لدى المتهم "سجلا جنائيا".

وأوضحت الوزارة أن الأب اعترف بفعلته عقب مواجهته خلال التحقيقات، قائلا إنه يمر بضائقة مالية دفعته إلى عرض ابنه للبيع تحت ستار التبني.