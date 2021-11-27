مصر تحظر الرحلات من دول إفريقية.. بسبب أوميكرون

بعد أميركا وعدة دول أوروبية وعربية، أعلنت مصر حظر ومنع الطيران ووقف الرحلات الجوية من وإلى جنوب إفريقيا وعدة دول إفريقية لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون.

إلى هذا، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اللجنة قررت ايقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب افريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذى أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضرورى أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

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وأشار إلى أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، تتضمن جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، حيث من المقرر إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع للقادمين من تلك الدول كـ"ترانزيت" فى طريقهم إلى دول أخرى.

لكنه أوضح أنه في حال ظهور أى حالة إيجابية سيتم منعها من ركوب الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، مشيرا، أما حال سلبية الاختبار فسيتم عمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 ايام، و اختبارفي نهاية مدة الحجر.

وقال إنه سيتم استمار متابعة الراكب لمدة7 أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.