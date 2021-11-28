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شابة مصرية تركت رسالة لزوجها.. وقفزت من الطابق السادس

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صورة تعبيرية لانتحار فتاة
صورة تعبيرية لانتحار فتاة

شابة مصرية تركت رسالة لزوجها.. وقفزت من الطابق السادس

بعد زواجها عرفياً منه.. هجرها وأجبرها على العيش مع زوجته الأولى فأصيبت الفتاة بأزمة نفسية

القاهرة - ريم الششتاوي

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جريمة مأساوية شهدتها محافظة الجيزة المصرية، بعد أن قامت فتاة عشرينية بالانتحار من الطابق السادس في منطقة الهرم، وتركت رسالة توضح فيها سبب انتحارها.

وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن بلاغاً يفيد بسقوط فتاة من الطابق السادس، وبانتقال القوات الأمنية إلى موقع الحادث بدعم من سيارات الإسعاف، تبين أنها فتاة عشرينية، قامت بالانتحار من الطابق السادس.

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ومن جهتها، توصلت التحريات إلى أن الفتاة، 20 عاماً، متزوجة عرفياً من أحد الأشخاص، واستأجر لها الشقة التي شهدت واقعة الانتحار وتركها وحيدة فيها، للعيش مع زوجته الأولى، ما تسبب في إصابة الفتاة بأزمة نفسية، وجعلها تقدم على الانتحار، حيث قامت بكتابة رسالة توضح فيها السبب الذي دفعها للانتحار، وقامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس.

كما كشفت التحريات، أن الفتاة كانت قد هجرت أسرتها من محافظة دمياط منذ ما يقرب من 3 سنوات، وجاءت للعيش في القاهرة مع زوجها بالعقد العرفي منذ شهرين، قبل إقدامها على الانتحار.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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