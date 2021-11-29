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فيديو مؤلم.. وفاة عاملين سقطوا في "بالوعة صرف" بمصر

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فيديو مؤلم.. وفاة عاملين سقطوا في "بالوعة صرف" بمصر

الحادث الذي وقع أثناء إصلاح عطل في البالوعة في قرية الخادمية بمحافظة كفر الشيخ أدى أيضاً لإصابة عامل ثالث

القاهرة – العربية.نت 

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لقي عاملان مصرعهما وأصيب ثالث إثر سقوطهم في بالوعة صرف في إحدى القرى المصرية.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ (شمال مصر) مصرع عاملين وإصابة أخر "أثناء إصلاح هبوط مطبق صرف صحي" في قرية الخادمية بالمحافظة.

الجثة بعد انتشالها
الجثة بعد انتشالها
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وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن الحادث أسفر عن وفاة كلاً من علي علي فريد (20 عاماً، مقيم في مدينة ديرب نجم بالشرقية) ومحمد عاطف (20 عاماً، مقيم بمدينة بنها بمحافظة بالقليوبية)، وإصابة عبد الباسط فؤاد محمد موسى (27 عاماً، مقيم بقرية تعاون ثاني بمدينة الحامول بكفر الشيخ).

وأضاف المتحدث أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بسرعة معالجة المصاب، وبتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث وبإجراء تحقيق موسّع حول الواقعة وأسبابها.

من جانبه، تقدم باسم حجازي، النائب في البرلمان المصري، ببيان عاجل لوزير الإسكان للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤولية الجنائية لمحاسبة المقصرين.

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