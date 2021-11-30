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فيديو لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه

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فيديو لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه

أصيب الطفل بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي في البطن.. وحالته الصحية خطرة

القاهرة – العربية.نت 

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في لقطات لا تصدف ولا توصف، وثقتها كاميرا مراقبة، كاد طفل مصري أن يلقى حتفه دهساً، تحت إطارات سيارة في محافظة أسيوط جنوب البلاد.

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وأظهر الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته الـ30 ثانية والذي أثار صدمت كبيرة في الشارع المصري، الطفل وهو يسير برفقه اثنين من أصدقائه في منطقة أبو جبل في ديروط قبل أن تصدمه سيارة مسرعة ليسقط أسفلها، وتحت إطاراتها.

ولعل الصادم في الحادث، أن السائق لم ينتبه بتاتا لفعلته الشنيعة، ولم يلحظ أن الطفل بات تحت عجلات مركبته، قبل أن يهرع المارة لتنبيهه.

المارة يحاولون إنقاذ الطفل
المارة يحاولون إنقاذ الطفل

لينتشل الأهالي لاحقا الصغير من تحت السيارة. وتبيّن إصابته بكسور خطيرة.

فيما اكتشف الأطباء، لاحقا بعد نقله إلى المستشفى الجامعي بأسيوط، إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي في البطن، مؤكدين أن حالته الصحية خطرة.

يشار إلى أن السلطات الأأمنية تمكنت من القبض على قائد السيارة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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