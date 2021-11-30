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مصري يطعن زوجته وابنيه بسكين.. ثم ينتحر!

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سكين

مصري يطعن زوجته وابنيه بسكين.. ثم ينتحر!

دبي - العربية.نت

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أقدم مصري على الشروع في قتل زوجته وابنيه طعنًا وإنهاء حياته قفزاً من شرفة شقته في منطقة الوراق بالجيزة، بسبب مروره بأزمة نفسية.

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في التفاصيل، تلقت مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من المستشفى يفيد باستقبال معلمة عمرها 34 عاما وابنيها مصابين بطعنات وكسور.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة البلاغ وإقدام الزوج على الشروع في قتل زوجته ونجليه لمروره بأزمة نفسية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتوجه إلى منزله وبالفحص تبين إقدامه على الانتحار قفزا من شرفة الشقة محل سكنه ليلقى مصرعه في الحال.

فيما، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بدورها، طلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة إصابة موظف لزوجته وابنيه وقفزه من شرفة منزله، بسبب خلافات زوجية بمنطقة الوراق، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، كما طلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالة المصابين، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.

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