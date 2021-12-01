ضبط طالبة ثانوي تدير منشأة طبية في مصر

ألقت السلطات المصرية القبض على طالبة ثانوي تدير مركزاً للتخسيس والعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص في الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال البلاد.

في التفاصيل، داهمت قوة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين مركزا للتخسيس والعلاج الطبيعي وتنسيق القوام يعمل بدون ترخيص، وتديره طالبة في الثانوية العامة بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.

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وتبين أن المركز يقوم بتقديم خدمات علاج السمنة والنحافة والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، كما تبين أن طالبة الثانوي التي تديره قامت بتزوير رخصة منشأة طبية تم إلغاؤها منذ عام 2018.

على الفور قررت السلطات غلق وتشميع المركز، وإلقاء القبض على الطالبة.

طبيب مزيف

وكانت السلطات المصرية قد ألقت قبل أيام القبض على طبيب مزيف يدير مركزاً للعلاج الطبيعي في محافظة الشرقية أيضا، ليكون ثالث منتحل صفة طبيب يتم ضبطه خلال أسابيع قليلة.

وأعلنت مديرية الصحة بالشرقية غلق مركز علاج طبيعي بمدينة أبو كبير يعمل بدون ترخيص يديره شخص حاصل على دبلوم تجارة منتحل صفة طبيب.

فيما قالت إن المركز يعمل بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري والعلاج الطبيعي. وتم في المركز ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها "سرنغات" مستخدمة، وأنابيب اختبار خاصة بالتحاليل الطبية كان يتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، بالإضافة لآلات جراحية غير معقمة.

"ميكانيكي بني آدمين"

وقبل أسابيع ألقت السلطات القبض قبل أسابيع على ميكانيكي انتحل صفة طبيب ويدير مركزاً للعلاج الطبيعي بمحافظة الشرقية أيضاً.

كما قررت السلطات، في واقعة سابقة، حبس صاحب مركز للعلاج الطبيعي أطلق على نفسه لقب "سمكري البني آدميين" 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تزوير هويته الشخصية وممارسته لمهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص.