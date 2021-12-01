في عملية محكمة.. اعتقال قياديين متطرفين وسط سيناء

ألقت السلطات المصرية مساء الثلاثاء، القبض على قياديين متطرفين خطيرين وسط سيناء.

وصرح مصدر قبلي لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أنه تم اعتقال القياديين المتطرفين بكامل عتادهما ومعداتهما بعد الإيقاع بهما في عملية عسكرية محكمة بوسط سيناء.

مادة اعلانية

انفجار لغم زرعه إرهابيون

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل 3 أشخاص في انفجار لغم زرعه إرهابيون وسط سيناء.

وقالت مصادر قبلية حينها لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، إن 3 مواطنين من قرية العجرا جنوب مدينة رفح بشمال سيناء لقوا مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي بالقرب من مزرعتهم.

كما كشفت عن أسماء القتلى وهم عاطف جهامة وصابر جهامة وفارس أبو غرقد، جميعهم من قبيلة الترابين.

كذلك أوضحت أن العناصر الإرهابية كانت تهدف من وراء زرع مثل هذه الألغام بالقرب من مزارع ومنازل مواطني رفح لدفعهم للرحيل من مناطقهم حتى يتسنى للمتطرفين اتخاذ هذه المزارع أوكاراً وملاذات لهم للاختفاء فيها والانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية.

عملية شاملة عام 2018

يذكر أن الجيش المصري كان أطلق عملية شاملة عام 2018 لمجابهة العناصر الإرهابية في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وتمكن الجيش من تطهير مدن سيناء والقضاء على أوكار العناصر الإرهابية ومخازن أسلحتهم وذخيرتهم والأنفاق التي كانوا يتسللون منها.