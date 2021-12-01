.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في عملية محكمة.. اعتقال قياديين متطرفين وسط سيناء

  • الخط
الجيش المصري في سيناء (أرشيفية)

في عملية محكمة.. اعتقال قياديين متطرفين وسط سيناء

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

ألقت السلطات المصرية مساء الثلاثاء، القبض على قياديين متطرفين خطيرين وسط سيناء.

وصرح مصدر قبلي لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أنه تم اعتقال القياديين المتطرفين بكامل عتادهما ومعداتهما بعد الإيقاع بهما في عملية عسكرية محكمة بوسط سيناء.

الجيش المصري يعلن مقتل 89 إرهابياً في سيناء مصر الجيش المصري يعلن مقتل 89 إرهابياً في سيناء

انفجار لغم زرعه إرهابيون

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل 3 أشخاص في انفجار لغم زرعه إرهابيون وسط سيناء.

وقالت مصادر قبلية حينها لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، إن 3 مواطنين من قرية العجرا جنوب مدينة رفح بشمال سيناء لقوا مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي بالقرب من مزرعتهم.

كما كشفت عن أسماء القتلى وهم عاطف جهامة وصابر جهامة وفارس أبو غرقد، جميعهم من قبيلة الترابين.

الجيش المصري في سيناء (أرشيفية)
الجيش المصري في سيناء (أرشيفية)

كذلك أوضحت أن العناصر الإرهابية كانت تهدف من وراء زرع مثل هذه الألغام بالقرب من مزارع ومنازل مواطني رفح لدفعهم للرحيل من مناطقهم حتى يتسنى للمتطرفين اتخاذ هذه المزارع أوكاراً وملاذات لهم للاختفاء فيها والانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية.

عملية شاملة عام 2018

يذكر أن الجيش المصري كان أطلق عملية شاملة عام 2018 لمجابهة العناصر الإرهابية في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وتمكن الجيش من تطهير مدن سيناء والقضاء على أوكار العناصر الإرهابية ومخازن أسلحتهم وذخيرتهم والأنفاق التي كانوا يتسللون منها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
النوم سلطان..شاهد الأمير تشارلز غافياً يكاد يقع في حفل! النوم سلطان..شاهد الأمير تشارلز غافياً يكاد يقع في حفل!
أردني يوقع بغريمه بحيلة أردني يوقع بغريمه بحيلة "هوليوودية".. شاهد ماذا فعل!
الأكثر قراءة
مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر  فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر 
موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب
هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة
أردني يوقع بغريمه بحيلة أردني يوقع بغريمه بحيلة "هوليوودية".. شاهد ماذا فعل!
ميسي يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام ميسي يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام
قبل أن تذهب
معركة طعون تسبق معركة الانتخابات في ليبيا
معركة طعون تسبق معركة الانتخابات في ليبيا
اكتشف المزيد