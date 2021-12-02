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أول حكم قضائي من نوعه في مصر.. تغريم مواطن عذب كلباً بالشارع

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صورة من الحكم القضائي

أول حكم قضائي من نوعه في مصر.. تغريم مواطن عذب كلباً بالشارع

قررت المحكمة تغريم السايس 15 ألف جنيه تعويضا لصالح إحدى جمعيات الرفق بالحيوان

القاهرة-العربية.نت

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في أول حكم من نوعه في مصر، قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، شرق العاصمة المصرية القاهرة، بتغريم سايس 15 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتعذيب كلب في الشارع.

وكانت المذيعة المصرية منة الله فاروق قد تقدمت بدعوى قضائية ضد سايس جراج لقيامه بتعذيب كلب بقطعة خشبية ما أسفر عن إصابة الكلب بكسر في القدم وإصابات أخرى بالغة.

صورة من الحكم
صورة من الحكم

وتبين أن المذيعة كانت ترعى وجيرانها مجموعة من الكلاب في منطقة عمارات العبور بمنطقة مدينة نصر شرق القاهرة، ويتولون تعقيمها وفوجئت بسايس الجراج وبتحريض من جارة أخرى ينهال ضرباً على كلب مستخدماً قطعة خشبية عليها مسامير ما أحدث به إصابات بالغة، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وتبيّن من أقوال السكان والجيران وشهود العيان أنه دائم التعدي على الحيوانات الأليفة وإحالته للنيابة التي قررت إحالته للمحكمة.

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وقررت المحكمة تغريم السايس وإلزامه بسداد تعويض قيمته 15 ألف جنيه لصالح إحدى جمعيات الرفق بالحيوان.

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