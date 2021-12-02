مصر.. ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الخميس، من ضبط أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعد ارتكابهم الكثير من جرائم السطو المسلح والسرقة بالإكراه وقطع الطرق.

وفي التفاصيل، قامت الأجهزة الأمنية بعد تدقيق المعلومات وإجراء التحريات المُكثفة من قبل فريق بحثي برئاسة قطاع الأمن العام وذلك بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن القاهرة والسويس بمأمورية شارك فيها قطاع الأمن المركزي لاستهداف 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

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وذلك بإحدى المناطق الجبلية بمدينة 15 مايو بالقاهرة، وسبق لهم ارتكاب حوادث سطو مسلح وسرقة بالإكراه وقطع الطرق، وآخرها إطلاق النار على سيارة خاصة بإحدى الشركات بمنطقة عتاقة بالسويس، ومع وصول القوات لمكان تواجدهم بالمنطقة الجبلية واستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف، ما نتج عن مصرعهم.

إلى ذلك، أشارت الداخلية المصرية إلى العثور بحوزتهم على بندقية عيار 51 ورشاش و3 بنادق آلية، إحداها مزودة بمنظار، و3 طبنجات وكمية من الذخائر ومبلغ مالي وسيارتان إحداهما محترقة نتيجة التعامل.