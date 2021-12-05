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تصفية إرهابيين خطيرين قبل تنفيذهما لعمليات في سيناء

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تصفية إرهابيين في سيناء مصر 4 ديسمبر 2021
الإرهابيان الذين تم تصفيتهما
مصر والإرهاب

تصفية إرهابيين خطيرين قبل تنفيذهما لعمليات في سيناء

مصادر قبلية أكدت لـ"العربية.نت" أنه تم تعقب القياديين الإرهابيين وتم اصطيادهما في خندق والاشتباك معهما

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أعلنت مصادر قبلية في سيناء تصفية إرهابيين خطيرين قبل تنفيذهما لعمليات إرهابية.

وذكرت المصادر لـ"العربية.نت" السبت أنه "تم رصد وتعقب قياديين إرهابيين وتم اصطيادهما في خندق والاشتباك معهما وتصفيتهما"، مضيفةً أن القيادين كانا يعدّان لتنفيذ هجمات إرهابية.

من العملية التي أدت لتصفية الإرهابيين
  • من العملية التي أدت لتصفية الإرهابيين
  • الإرهابيان الذين تم تصفيتهما
2 صور
من العملية التي أدت لتصفية الإرهابيين
من العملية التي أدت لتصفية الإرهابيين
الإرهابيان الذين تم تصفيتهما
الإرهابيان الذين تم تصفيتهما

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على قياديين إرهابيين خطيرين بوسط سيناء مساء الثلاثاء الماضي.

وذكر مصدر قبلي لـ"العربية.نت" أنه تم القبض على القياديين "بكامل عتادهما ومعداتهما بعد الإيقاع بهما في عملية عسكرية محكمة بوسط سيناء".

يأتي ذلك بعد أيام من مصرع 3 أشخاص في انفجار لغم زرعه إرهابيون بوسط سيناء.

وقالت المصادر إن 3 مواطنين من قرية العجرا جنوب مدينة رفح بشمال سيناء لقوا مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي بالقرب من مزرعتهم.

وكشفت المصادر عن أسماء القتلى وهم: عاطف جهامة وصابر جهامة وفارس أبو غرقد، وهم جميعاً من قبيلة الترابين.

الجيش المصري في سناء (أرشيفية)
الجيش المصري في سناء (أرشيفية)
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وأضافت أن العناصر الإرهابية كانت تهدف من وراء زرع مثل هذه الألغام بالقرب مزارع ومنازل مواطني رفح ترحيلهم عن مناطقهم حتى يتسنى لها اتخاذ هذه المزارع أوكاراً وملاذات للاختفاء فيها والانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية.

وكان الجيش المصري قد أطلق عملية شاملة في العام 2018 لمجابهة العناصر الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وتمكن الجيش من تطهير مدن سيناء والقضاء على أوكار العناصر الإرهابية بها ومخازن أسلحتهم وذخيرتهم والأنفاق التي كانوا يتسللون منها.

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