قيدها وعذبها حتى الموت.. القبض على قاتل زوجته في الجيزة

جريمة بشعة شهدتها منطقة المنيرة التابعة لمحافظة الجيزة، حيث قام عامل بتقييد زوجته وضربها بالعصا حتى الموت بعد خلافات زوجية بينهما.

في التفاصيل، تلقى قسم شرطة المنيرة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها، ما دفع القوات الأمنية للانتقال إلى مسكن السيدة مع انتقال سيارة الإسعاف.

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مقيدة بالحبال

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، عثروا على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها، وهي مقيدة بالحبال وبها الكثير من آثار التعذيب والإصابات والجروح.

كما، كشفت التحريات أن زوجها هو من ارتكب الجريمة بسبب الخلافات بينهما.

وأظهرت التحريات، أن زوج السيدة وثّقها بحبل ثم اعتدى عليها بالضرب بالعصا حتى فارقت الحياة من شدة التعذيب.

من جهتهم تمكن رجال المباحث من اعتقال الزوج المتهم، وبمواجهته بالجريمة اعترف بقتله لزوجته بسبب الخلافات.