رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة!

تفادى قائد قطار في مصر كارثة محققة، بعدما قام أحد الأشخاص بوضع رمال على قضبان السكة، في تصرف غير متوقع.

وفي التفاصيل، فوجئ قائد قطار مطروح -الإسكندرية بوجود كمية من الرمال على السكة الحديد بدائرة قسم شرطة العلمين، لتتكشف لاحقا هوية من وضعها والأسباب.

مادة اعلانية

وقد توصلت التحريات إلى أحد الشهود، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين، الذي أكد أنه رأى "حفاراً" (مركبة زراعية) عند عبوره خط السكة بذات المنطقة في وقت معاصر للواقعة.

على ضوء هذه الشهادة، تمكنت الأجهزة الأمنية، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية المصرية مساء أمس الأحد، من كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية قائد الحفار، ليتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

كما ذكرت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، معللا السبب بإزالة المعبر غير الشرعي في الموقع نتيجة تجديد خط السكة الحديد. وقال إنه قام بوضع كمية من الرمال على شريط السكة لإنشاء معبر غير شرعي آخر بذات المنطقة، حتى يتمكن من العبور بالحفار وقيادته تفادياً لسيره مسافة طويلة.

حادثة أخرى قبل أسابيع

يذكر أنه قبل أسابيع حدثت واقعة غريبة ومثيرة للدهشة أيضاً، حيث أوقف قائد قطار رحلته لإنقاذ حمار فوجئ به مربوطاً في مساره خلال رحلته من أسوان للقاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لقائد قطار يوقف قطاره، ويرسل مساعده لإنقاذ حمار مربوط على السكة بمنطقة الرديسية في محافظة أسوان، ثم يستكمل رحلته إلى القاهرة.

واقعة مماثلة

كذلك، وقعت حادثة مماثلة قبل أشهر، إذ تداول رواد منصات التواصل في أبريل الماضي (2021) فيديو يظهر قيام سائق القطار 751 "القاهرة -أسوان" بتحرير حمار مربوط على شريط السكة الحديد، ما بين الأقصر وأسوان. ونزل السائق مترجلاً على قدميه وحرر الحمار ليتفادى الاصطدام.

كما قام السائق وزميله بتصوير الواقعة لتوضيح السلوكيات التي يمارسها البعض.

وبعدها بأسابيع قليلة، تمكن قائد قطار من منع كارثة حيث قام بإبطاء سرعته على شريط السكك الحديدية بمحافظة القليوبية لتفادي الاصطدام بعربة كارو كانت تسير أمامه بمنطقة مستودع البترول في الجبل الأصفر بالقليوبية شمال البلاد.

حوادث مأساوية

يشار إلى أن مصر كانت شهدت عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة، أسفرت عن مصرع العشرات وإصابة المئات من المواطنين.

فيما تعهد وزير النقل كامل الوزير، بمزيد من الإجراءات لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة وإزالة التعديات على ممتلكات هيئة السكك الحديدية من أراض ومنشآت، وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية.