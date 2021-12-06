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قتل زوجته وأبناءه الستة.. هذا مصير سفاح الفيوم

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قاتل زوجته وأبناءه في الفيوم
قاتل زوجته وأبناءه في الفيوم

قتل زوجته وأبناءه الستة.. هذا مصير سفاح الفيوم

وضع لأفراد عائلته السمّ في العصير ثم ذبحهم واحداً تلو الآخر

القاهرة - العربية.نت 

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قضت محكمة الجنايات بالفيوم جنوب غرب مصر، الاثنين، بالإعدام شنقاً لسفاح قتل زوجته وأبناءه الـ6، وذلك بعدما سألت المتهم عن محاميه فرد بأنه لا يريد محاميا، مطالبا القاضي بالنطق بالحكم وعدم التأجيل.

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وتعود الواقعة لشهر مايو/أيار الماضي، حيث استيقظ أهالي قرية معجون بإطسا على جريمة بشعة، قام فيها المتهم بذبح زوجته وأبنائه الـ6 بعدما وضع لهم مادة مخدرة في العصير ثم ذبحهم واحداً تلو الآخر.

تراكم الديون

وعند التحقيق، أشار القاتل عماد أحمد رمضان، البالغ من العمر 34 عاماً، ويعمل صاحب مخبز، إنه قتل زوجته مها عبد الباسط عبد الفتاح، وأبناءه أحمد، ومحمد، وآلاء، وبلال، ويوسف، ومعتصم، بسبب تراكم الديون عليه، كاشفاً أنه حاول الانتحار إلا أنه خاف، فاتجه لقسم الشرطة وسلم نفسه معترفاً بجريمته.

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يشار إلى أن المحكمة كانت أصدرت حكم الإعدام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اعتراف المتهم بارتكابه جريمة قتل عمد بحق 7 أشخاص، في مذبحة أسرية، وتحمل القضية رقم 11989 لسنة 2021 جنايات مركز إطسا مقيدة برقم 1162 لسنة 2021 كلي نيابة الفيوم.

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