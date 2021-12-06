لحظات مرعبة في صعيد مصر.. مقتل 3 أطفال بانهيار مبنى

شهد سكان منطقة بني سويف في صعيد مصر لحظات مرعبة صباح اليوم الاثنين، عندما انهار منزل من طابقين ما أسفر عن وفاة 3 أطفال وإصابة آخرين من نفس الأسرة.

في التفاصيل، تلقت السلطات المختصة في بني سويف، "إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة".

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وأفادت السلطات أن الأطفال الثلاثة بلغت أعمارهم 11 سنة و8 سنوات، و12 سنة.

وجرى نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة "إلى مشرحة مستشفى أهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة"، وفق موقع اليوم السابع المحلي.