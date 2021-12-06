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واقعة صادمة في مصر.. احتسب ضربة جزاء فتعرض للضرب!

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واقعة صادمة في مصر.. احتسب ضربة جزاء فتعرض للضرب!

القاهرة - العربية.نت

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واقعة غريبة وصادمة في آن شهدتها مباراة كرة قدم في مصر حيث تعرض الحكم للضرب "عقاباً" له على احتساب ضربة جزاء.

في التفاصيل شهدت مباراة لاڤيينا والواسطى التي أقيمت الأحد على ملعب الأسيوطي بمحافظة بني سويف ضمن منافسات الأسبوع التاسع للمجموعة الرابعة بالقسم الثالث، تعدي أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق الواسطى على حكم اللقاء بالضرب، وذلك في الدقيقة 85 بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح لاڤيينا.

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يشار إلى أنه وقتها كانت النتيجة 4 - 3 لصالح الواسطى.

وخرج الحكم محمود الدسوقي عقب الواقعة إلى غرفة الملابس ليتخذ قراراً بإلغاء المباراة ورفع تقريره إلى لجنة المسابقات.

إلى ذلك ينتظر كلا الفريقين تقرير لجنة مسابقات المجموعة الرابعة لحسم الموقف في تلك الحادثة، بعدما رفض الحكم استكمال اللقاء وأصر على إلغائها.

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