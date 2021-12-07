ماريتا الحلاني: أتخذ قراراتي وحدي..وسعيدة بدخولي مجال التمثيل

بعد نجاح تجربتها السينمائية الأولى بمسلسل 2020، ودخولها مجال التمثيل بالمسلسل اللبناني "حكايتي" بدور البطولة، في مقابلة لـ"العربية.نت" مع الفنانة ماريتا الحلاني نجلة الفنان عاصي الحلاني، بمؤتمر صناعة الإبداع الذي شاركت فيه الفنانة بالقاهرة، حول نجاح دورها بـ2020 وأعمالها القادمة.

قالت ماريتا، "من بداية تصويرنا لمسلسل 2020 كنت أعلم أنه عمل ضخم بمشاركة نجوم كبار مثل قصي خولي، ونادين نجيم والفنانة كارمن لبس، لذلك كانت مسؤولية كبيرة بمشاركتي بهذا العمل مع فنانين لديهم خبرة واسم كبير في عالم الفن، وأن أظهر معهم في عمل واحد وأقدم دورا لأول مرة لي أشارك في التمثيل، فكانت بالنسبة لي مسؤولية كبيرة. ولاقى المسلسل نجاحاً كبيراً سعدت به".

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الدور كان يمثل تحديا

وأضافت ماريتا، كانت أول مرة أخوض مجال التمثيل، وفكرة أنها أول مرة كانت صعبة بالتأكيد، لكن حبي وشغفي به حمسني كثيراً للمشاركة، خاصة عندما قرأت الدور ووجدته مختلفا تماماً عن شخصيتي، فكان بمثابة تحد لي لكي يقتنع الجمهور بأدائي التمثيلي بهذا الدور، خاصة بوجود جمهور لي في مجال الغناء. وتابعت ماريتا، عائلتي شجعتني وسعدوا كثيراً بدوري في 2020 وبردود الأفعال غير المتوقعة التي لاقاها دور سعاد تحديداً.

إلى ذلك، أوضحت ماريتا أن المخرج فيليب أسمر ساعدها كثيراً في شخصية "سعاد" التي قدمتها وفي تدريبها على الأداء، وكونها أول تجربة لها في التمثيل لذلك كانت تحاول أن تقدم له كل الطاقة والحماس.

وتابعت ماريتا، عرض علي الكثير من الأدوار بمسلسلات وأفلام لم أكن جاهزة كفاية، والأدوار لم تكن مغرية بالنسبة لي. ولكن دور "سعاد" كان دورا غير تقليدي، والجمهور تعاطف مع دور سعاد.

وتابعت، أحببت فكرة أن أنطلق بمشواري الفني من بلدي، لينطلق للخارج وأتمنى المشاركة في عمل مصري وعربي.

وأضافت، كنت أشارك والدي في حفلاته الغنائية، ومع كبري بدأت في تسجيل الأغاني بصوتي، وأصبحت معروفة في مجال الغناء، ورغم أني بدأت في مجال الغناء باللغة الأجنبية إلا أنني عدت للغناء باللغة العربية، وقمت بتسجيل أغنية لبنانية تحت اسم "ولو" كلمات وألحان نبيل خولي، وقريباً سيتم طرحها.

أتخذ قراراتي وحدي

وفي مجال التمثيل أنا بعيدة عن مجال عائلتي، خاصة أن والدي في مجال الغناء، وأنا أتخذ قراراتي وحدي، ولكن لا أستطيع أن أختار بين التمثيل والغناء، فبالنسبة لي أشعر أنهم يكملون بعضهم البعض، ففي مسلسل حكايتي، فهو أول بطولة لي ،وقمت بتسجيل أغنية تتر المسلسل الذي يعرض حالياً.

وقمت بتسجيل أغنية مصرية من فترة قصيرة "أقولك سلام" من كلمات مايكل بخيت، وأقرأ الكثير من الأعمال التي تعرض علي، وما زلت في مرحلة اتخاذ القرار. وأبحث عن أدوار جديدة أقدمها لكي لا أكرر نفس الأدوار.