احترقت دراجته.. حادث مروع لشاب مصري وأسرته تتهم الشركة

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لحادث مروع وقع قبل أيام على طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد.

وكشف الفيديو لحظة اشتعال النيران في دراجة نارية فجأةً، خلال سير سائقها الشاب على الطريق، وسط ذعر المارة وسكان العقارات المجاورة.

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وقال أحمد الزيني، شقيق السائق الذي أصيب بالحادث، في حديث لـ"العربية.نت" إن أخاه اشترى هذه الدراجة النارية قبل أسابيع حيث يهوى هذا النوع من الدراجات، وخلال سيره في الكورنيش تعرضت للاشتعال وسقط منها وأصيب بكسور شديدة ونجى من موت محقق.

وأضاف أنه حرر محضراً في نيابة لوران يتهم الشركة المصنعة للدراجة بالتسبب في الحادث، بسبب اشتعال النيران فجأةً فيها إثر عيب في الصناعة والمنتج، مضيفاً أنه قرر مقاضاة الشركة للحصول على حق شقيقه.

وأضاف أن لحظة اشتعال النيران كانت مخيفة وأثارت الرعب حيث كان يمكن للدراجة أن تنفجر وتقتل شقيقه فوراً، مشيراً إلى أن تحقيقات النيابة ستكشف الأسباب التي أدت لوقوع الحادث بهذا الشكل.