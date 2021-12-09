لقاء بالقاهرة.. إسرائيل تعرض على مصر خطة بشأن غزة

ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، في زيارة ‏تستغرق ساعات، عدة ملفات أمنية هامة.

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فقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوزير الإسرائيلي، حرص بلاده على مواصلة جهود تحقيق السلام.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، أن الرئيس شدد على حرص مصر لمواصلة جهود منع نشوب حالة توتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

في حين أوضح لابيد، أنه ناقش مع السيسي محاولات إيران لتصبح دولة نووية.

وأضاف أنه بحث أيضاً التعاون في مواجهة الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما كشف أنه عرض على الرئيس المصري خطة اقتصادية وأمنية بشأن غزة.

ملفات وقضايا عديدة

يشار إلى أن مساعد ⁦وزير⁩ الخارجية المصري لقطاع المراسم ⁦كان استقبل، الخميس، وزير⁩ ⁦خارجية⁩ ⁦إسرائيل⁩ لدى وصوله إلى القاهرة، في زيارة هي الأولى منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية في يونيو/حزيران الماضي.

والتقى يائير لابيد، عددا من المسؤولين المصريين، وناقش خلالها جملة من القضايا المهمة وملفات عديدة.

وكان لابيد قد غرّد عبر تويتر قبل ساعات: "هبطت في القاهرة هذا الصباح لزيارة دبلوماسية، سألتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، لتعميق العلاقات الإسرائيلية المصرية، وسنواصل العمل معًا لدفع المصالح المشتركة للاستقرار الإقليمي".

قطع أثرية

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، رجّحت أن يسلّم وزير الخارجية قطعا أثرية مصرية تم تهريبها إلى بلاده بشكل غير قانوني.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن القطع الأثرية المسروقة تضم أجزاء من نقوش هيروغليفية، وجزءا من تابوت خشبي به نقوش مصرية، ونقوش على ورق البردي، فضلًا عن تماثيل لآلهة المصريين القدماء.

كما ذكرت أنه تمت مصادرة هذه القطع الأثرية في مارس/آذار من العام 2013، عقب إحباط محاولة تهريبها إلى داخل إسرائيل، فيما صودرت دفعة أخرى في أغسطس/آب من نفس العام.

وأضافت أنه تم إبلاغ السلطات المصرية بهذه القطع عن طريق الإنتربول، كما تم فتح تحقيق وعلى أثره تقرر مصادرة 91 قطعة مسروقة.

وأتت هذه الزيارة للاتفاق على تسليم تلك الآثار المهربة، حيث سيتم ذلك بواسطة لجان من وزارتي الخارجية والآثار في مرحلة لاحقة.