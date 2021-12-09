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مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها

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تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها

القاهرة - العربية نت

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اعتقلت السلطات المصرية سيدة من الجنسية الأوكرانية اعتادت الخروج لشرفة منزلها والتجرد من ملابسها أمام المارة والجيران.

واستدعى جيران السيدة التي تقيم في منطقة التجمع شرق القاهرة، أجهزة الأمن حيث ألقت القبض عليها، وأحالتها إلى النيابة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

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من جهتها، قالت المتهمة أمام أجهزة الأمن إنها أوكرانية الجنسية، واعتادت أن تخرج لشرفة مسكنها في بلادها وتتجرد من ملابسها وتكون بكامل حريتها باعتبارها في منزلها.

"أجهل القوانين المصرية"

وأشارت إلى أنها تجهل القوانين في مصر ولا تعرف أن هذه الأفعال مجرمة قانوناً.

كذلك، ذكرت أنها وصلت إلى مصر بصحبة مجموعة من أصدقائها في رحلة سياحية لزيارة معالم القاهرة، وعقب عودتها وتناولها العشاء خرجت للجلوس في الشرفة وتجردت من ملابسها العلوية.

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

وأضافت أنها فوجئت بصرخات من الجيران والمارة وصافرات منهم ولم تفهم ماذا يقصدون منها.

بدورها، قررت النيابة العامة استدعاء مندوب من السفارة الأوكرانية لحضور جلسات التحقيق مع السيدة.

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