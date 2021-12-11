السفينة التي شغلت العالم.. إيفرغيفن بقناة السويس مجددا

مجددا، تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم السبت، سفينة الحاويات البنمية "إيفرغيفن"، ضمن قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر فى اتجاه البحر المتوسط عبر القناة الجديدة.

من جهتها، رفعت هيئة قناة السويس حالة الطوارئ داخل المجرى الملاحي للقناة، لعبور السفينة بشكل آمن، كما تم تعيين قاطرتين إحداهما في الأمام والأخرى في الخلف لمصاحبة السفينة خلال رحلة عبورها إضافة إلى أن هيئة قناة السويس، اختارت اثنين من أفضل كبار مرشديها، لإرشاد السفينة البنمية خلال رحلتها البحرية بقناة السويس والتي قد تستغرق نحو 10 ساعات.

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يشار إلى أن سفينة إيفرغيفن واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، والمعروفة إعلاميًا باسم السفينة الجانحة، التي كانت قد جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي، فى النقطة 151 ترقيم القناة، ونجحت قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام من الحادث.

وبعد تعويم السفينة، طالبت الهيئة العامة لقناة السويس شركة شوي كيسن كيشا اليابانية، مالكة إيفر غيفن، بتعويضات مقابل تكلفة عملية الإنقاذ، والأضرار التي لحقت بضفتي القناة وغير ذلك من الخسائر.

واحتجزت السلطات المصرية حاملة الحاويات العملاقة بالقرب من مدينة الإسماعيلية لحوالي ثلاثة أشهر أثناء محاولات التوصل إلى اتفاق على تعويضات عما أسفر عنه إغلاق المجرى الملاحي للقناة بين الهيئة العامة لقناة السويس ومالكي "إيفر غيفن".