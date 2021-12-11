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صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته

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صور المتوفين الأربعة

صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته

القاهرة -العربية.نت 

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شهد جنوب العاصمة المصرية أمس الجمعة، مأساة مروعة راح ضحيتها 4 شبان في عمر الورود.

وفي التفاصيل، اصطدمت سيارة مسرعة كان يقودها بحسب ما تبين لاحقا، نجل رجل الأعمال الشهير في البلاد محمد الهواري، عند منطقة الشيخ زايد جنوب العاصمة فجر أمس بأخرى تقل 4 طلاب.

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فيما كشفت كاميرات مراقبة موضوعة في جوار مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، أن صاحب السيارة المتسببة بالحادث فر من المكان فور وقوعه، لتتمكن السلطات الأمنية اليوم السبت من القبض عليه، ويتبين أنه كريم الهواري نجل محمد الهواري.

انقلاب السيارة

كما كشفت التحقيقات أن الطلاب المتوفين هم يوسف سباعي، عمر حمدي، سعيد حسن، عبد الله درويش، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم للمستشفى.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة أن الشرطة عاينت موقع الحادث فتوصلت إلى أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف، ما تسبب بدوران الأخيرة وانقلابها ووفاة مستقليها.

وأوضحت أنها طلبت أخذ عينات دم وبول من المتهم الذي يقبع في المستشفى، وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي لمعرفة ما إذا كان تحت تأثير المخدِّرات أو الكحول أثناء الحادث، على أن يعرض على التحقيق فور إمكانية استجوابه.

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