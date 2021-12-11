فيديو قتل نجل رجل أعمال مصري لـ4 شبان بسيارته

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لحادث قتل نجل رجل أعمال مصري شهير لأربعة من الشباب بسيارته بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة.

إلى هذا، كشف الفيديو انطلاق سيارة تسير بسرعة جنونية وتصطدم من الخلف بسيارة الطلاب الأربعة لتطيح بها لمسافة كبيرة وتتسبب في وفاة الشباب مستقليها.

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وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على الشاب كريم الهواري نجل رجل الأعمال المصري الشهير محمد الهواري بعد تورطه في قتل 4 شباب بسيارته.

فرار المتهم

فيما كشفت كاميرات المراقبة وقوع الحادث أمام دوران بجوار مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، وأن سيارة ملاكي اصطدمت بأخرى تقل 4 طلاب عند دوران قائدها ما أسفر عن مصرعهم وفرار قائد السيارة المتسببة في الحادث.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط قائد السيارة، وتبين أنه يدعى كريم الهواري نجل رجل أعمال شهير يمتلك سلسلة محلات تجارية شهيرة.

وكشفت التحقيقات أن الطلاب المتوفين هم يوسف سباعي، عمر حمدي، سعيد حسن، عبد الله درويش، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم المستشفى.

بدء التحقيقات

من جانبها، أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في الحادث، وقالت في بيان لها، إنها ورد إليها بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق النزهة في الشيخ زايد أسفر عن وفاة أربعة كانوا بإحدى السيارتين متأثرين بإصاباتهم، وانصراف قائد السيارة الأخرى من محل الحادث.

وذكرت أن الشرطة عاينت موقع التصادم فتوصلت إلى أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة، مما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها، مشيرة إلى أنها انتقلت لمناظرة جثامين المتوفين فتبينت ما بهم من إصابات، وانتقلت إلى موقع الحادث فعاينته وتحفظت على آثار حطام به لفحصها، كما عاينت السيارتين وتبينت ما بكل منهما من تلفيات.

وسألت النيابة العامة ذوي المتوفين، وشاهدين على الواقعة، واستعلمت عن مكان تواجد قائد السيارة فتبينت تواجده بأحد المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته فقرَّر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه.

وقررت النيابة أخذ عينات دم وبول من المتهم وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي وقوفًا على مدى تعاطيه مخدِّرًا أو مسكرًا أثناء الحادث، وعرضه فور إمكانية استجوابه، وجارٍ استكمال التحقيقات.