وزير خارجية مصر إلى الرياض لتدشين "آلية التشاور السياسي" مع التعاون الخليجي

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، إن الوزير سامح شكري توجه للعاصمة السعودية الرياض لتدشين "آلية التشاور السياسي" بين مصر ودول مجلس التعاون "تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية وما يقتضيه من توحيد الصف".

ونقل بيان للخارجية المصرية نشرته صفحتها الرسمية على فيسبوك عن السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم الوزارة القول إن "تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات".

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وأضاف حافظ أن "الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف".