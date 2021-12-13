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تبين تعاطيه المخدرات.. حبس نجل رجل أعمال مصري شهير قتل 4 بسيارته

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تعبيرية

تبين تعاطيه المخدرات.. حبس نجل رجل أعمال مصري شهير قتل 4 بسيارته

كان تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة

القاهرة – أشرف عبد الحميد 

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قررت النيابة العامة المصرية حبس كريم الهواري نجل رجل الأعمال المصري الشهير محمد الهواري بتهمة حيازة مخدرات وتسببه في وفاة 4 أشخاص بالخطأ.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، بحبس كريم الهواري أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإحراز مخدِّرات بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في وفاة 4 أشخاص نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه،

وأكدت النيابة العامة أن المتهم لم يراع القوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد وكان تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على المُخدِّرات، ومادة الكحول الإيثيلي.

وكانت منطقة الشيخ زايد جنوب العاصمة المصرية القاهرة قد شهدت فجر الجمعة حادثا مأساويا حيث لقى 4 شباب مصرعهم بعد اصطدام سيارتهم بسيارة مسرعة يقودها شاب .

وكشفت كاميرات المراقبة وقوع الحادث أمام دوران بجوار مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد و أن سيارة ملاكي اصطدمت بأخرى تقل 4 طلاب عند دوران قائدها ما أسفر عن مصرعهم وفرار قائد السيارة المتسببة في الحادث .

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط قائد السيارة وتبين أنه يدعى كريم الهواري نجل رجل أعمال شهير يمتلك سلسلة محلات تجارية شهيرة.

وكشفت التحقيقات أن الطلاب المتوفين هم يوسف سباعي، عمر حمدي، سعيد حسن، عبد الله درويش ولفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم المستشفى .

من جانبها أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في الحادث وقالت في بيان لها إنها ورد إليها بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق النزهة في الشيخ زايد أسفر عن وفاة أربعة كانوا بإحدى السيارتين متأثرين بإصاباتهم، وانصراف قائد السيارة الأخرى من محل الحادث.

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وذكرت أن الشرطة عاينت موقع التصادم فتوصلت إلى أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة، مما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها، مشيرة إلى أنها انتقلت لمناظرة جثامين المتوفين فتبينت ما بهم من إصابات، وانتقلت إلى موقع الحادث فعاينته وتحفظت على آثار حطام به لفحصها، كما عاينت السيارتين وتبينت ما بكل منهما من تلفيات.

وسألت النيابة العامة ذوي المتوفين، وشاهدين على الواقعة، واستعلمت عن مكان تواجد قائد السيارة فتبينت تواجده بإحدى المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته فقرَّر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه.

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