داخلية مصر تكشف تفاصيل تسريب إخواني مزعوم عن فساد بجهات رسمية

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل تسريب إخواني مزعوم بوقائع فساد في جهات رسمية وكبيرة.

وقالت في بيان رسمي، اليوم الاثنين إن المتابعة الأمنية رصدت مؤخرًا قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم الإخواني بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية واتفاقهما على قيامه من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للسيدة.

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ملابسات المحادثة المفربكة

وذكرت الوزارة أنه أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يُدعى حنفي عبد الرازق السيد محمـد 61" عاما عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "22" قضية متنوعة "نصب، وقتل خطأ، وتنقيب عن آثار" والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي 52 عاما – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية، وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية.

وكشفت الوزارة قيام المتهم حنفي عبدالرازق بتسجيل المحادثـة الهاتفيـة المشـار إليها لترويجهـا فـي أوسـاط المحيطـين به وبثها لمجتمـع رجال الأعمال سعيًا لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسؤولين بالدولـة وقدرتـه علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها.

إخواني سابق

وأسفرت التحريات عن تحديد الشخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف، وتبين أنه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد 42" عاما - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية حيث اتضح ارتباط السمسـار بالمتهم حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرصا للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق.

وتابعت الداخلية المصرية أنه وفي ضوء تعرض المتهم وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه.

وذكرت الوزارة أنه تم ضبط المتهمين والتلفون المحمول محل التواصل بين وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، وأكدت الوزارة أنه يجري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.