جديد ابن ثري مصري متهم بقتل 4 أشخاص.. حبس المحامين

في محاولة لطمس الحقائق، كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر عن انتحال محامي المتهم بقتل 4 أشخاص دهساً، صفة وكلاء نيابة للاستيلاء على فيديوهات الحادث لطمس الأدلة.

إلى هذا، ذكرت النيابة في بيان أمس الثلاثاء، أنه "تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد -التي أُحيل فيها المتهم كريم الهواري للمحاكمة الجنائية- بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطع تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حال إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص ادّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها".

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شك في هويتهم!

من جهته، قدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حال حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقت التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.

باستجواب النيابة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم كريم الهواري في واقعة الحادث، وادّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.

ادعاء المرض

وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن -بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أية أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجزَ بالمستشفى- أقرَّا بتواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط المتهميْن الآخريْن لاستجوابهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت النيابة العامة المصرية قررت حبس كريم الهواري، نجل رجل الأعمال المصري الشهير محمد الهواري بتهمة حيازة مخدرات، وتسببه في وفاة 4 أشخاص بالخطأ.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، بحبس كريم الهواري أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإحراز مخدِّرات بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في وفاة 4 أشخاص نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه.