ساهم بتصميم أبوظبي.. من هو المصري الذي نعاه محمد بن زايد؟

بتدوينة مؤثرة على صفحته على موقع "تويتر " نعى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الدكتور عبدالرحمن مخلوف أحد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني للإمارة و توفي مساء الثلاثاء عن عمر ناهز 98 عاماً.

وكتب الشيخ محمد بن زايد "رحم الله الدكتور عبد الرحمن مخلوف..عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد وهو أحد الروًاد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبوظبي خالص العزاء إلى أسرته الكريمة".

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والمهندس المصري اسمه عبدالرحمن حسنين مخلوف من مواليد العام 1924 في القاهرة ووالده هو الشيخ حسنين مخلوف مفتي مصر الأسبق، وجده أحد علماء الأزهر الشيخ محمد حسنين مخلوف.

كما، التحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة قسم العمارة عام 1950، وعُين معيداً بها بعد التخرج، ثم مدرساً بعد حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام 1957، ثم انتدب خبيراً للأمم المتحدة لتخطيط المدن في السعودية من عام 1959 إلى سنة 1963، وخلال هذه الفترة قام بإنشاء جهاز تخطيط المدن، وأنجز مشروعات التخطيط العمراني لكل من جدة ومكة المكرمة والمدينة وينبع.

عين في العام 1964 أستاذاً لتخطيط المدن في جامعة القاهرة، وقام ببحث علمي عن أوضاع ومستقبل مدينة القاهرة والجيزة كإقليم عمراني متكامل.

وفي الستينيات طلبت إمارة أبو ظبي من هيئة الأمم المتحدة ترشيح أحد خبرائها في هذ المجال، لرسم المخطط العمراني لها، والتقى في العام 1968 بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي واستمع لرؤيته حول الشكل المتوقع للإمارة، وما يرغب أن تكون عليه وعين مديراً لتخطيط المدن بأبوظبي.

كما تولى تخطيط مدينة أبوظبي والعين، وبعد سبع سنوات اكتمل التخطيط، وشارك الشيخ زايد في تسمية المناطق والشوارع بالمدينة الجديدة.

في العام 1983انتدب أستاذاً محاضراً لمادة التخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة الإمارات حتى عام 1985، وفي عام 2010 كرمته بجائزة أبو ظبي لعطائه وإنجازاته.

في حوار صحافي له مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية قال المهندس المصري إن الشيخ زايد شارك في تسمية الطرق الرئيسية في شوارع أبو ظبي واختار الأسماء المعروفة الآن في الإمارة، والتي تحمل في مجملها دلالات، تدل على أهدافه نحو أبنائه ووطنه، مضيفاً أن الشيخ زايد طلب مراعاة أن تجمع أبوظبي وعمارتها بين مواكبة العصر مع الالتزام بمرتكزات حضارية إسلامية عربية تاريخية.