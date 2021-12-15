انقسام الإخوان.. جبهة إسطنبول تستعد لتعيين بديل لمنير

تطورات جديدة شهدتها جماعة الإخوان في ظل الانقسامات الحادة داخلها، وتفاقم الصراع بين جبهتي إسطنبول بقيادة محمود حسين وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، حيث تستعد جبهة إسطنبول لتعيين بديل لإبراهيم منير وسط تكهنات بالاتفاق على ترشيح محمود حسين للمنصب، فيما بدأ توافد مذيعي الجماعة الممنوعين من ممارسة أي أنشطة إعلامية في تركيا الرحيل على العاصمة البريطانية لندن والعودة لتقديم برامج على إحدى الفضائيات هناك.

التحضير للانتخابات

في التفاصيل، فقد عقدت جبهة إسطنبول مؤتمرا قبل أيام لعناصرها في كافة أنحاء تركيا بمشاركة إدارة القطر المصري المعنية بالتحضير للانتخابات، تمهيداً لتعيين قائم بأعمال مرشد الجماعة، وبحضور عدد كبير من قيادات الجبهة وأعضاء مجلس الشورى العام.

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وانعقد المؤتمر الذي شهد تواجدا نسائيا ملحوظا في أحد فنادق إسطنبول، لبحث كيفية التحضير للانتخابات وتعيين لجنة لإدارة الجماعة في تركيا، بدلا من اللجنة التي تم انتخابها مؤخرا ونالت ثقة جبهة لندن بقيادة منير.

وطالبت العناصر الإخوانية الموالية لجبهة حسين بمنح القائم الجديد بعمل المرشد صلاحيات واسعة مع تحديدها، وإعلانه بها رسمياً من جانب أعضاء مجلس الشورى العام، وأن يصدر مجلس الشورى قرار تكليف رسمي باسم القائم الجديد، وإخطار صفوف الجماعة به.

فيما دعت عناصر الجماعة إلى تشكل لجنة أساسية تكون داعمه للقائم الجديد، ولمدة 3 شهور لحين تثيبت أركان عمله، وتزويدها بالخبراء من الاستراتيجيين والسياسيين والإعلاميين، مع إنشاء مركز إعلامي قوي يكون داعما لعمل القائم، ومشرفا على تمرير رسائله إلى صفوف الجماعة في الداخل والخارج، وكذلك قادة وحكومات دول العالم.

فريق إعلامي

واتفقت عناصر وقيادات الجماعة في تركيا على ضرورة إنشاء فريق إعلامي بخلاف المركز الإعلامي بجانب القائم الجديد بعمل المرشد تكون مهمته، إرسال أول رسالة له لدول العالم ووسائل الإعلام العالمية وأن تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية وليس العربية. واقترحت قيادات الجماعة أن تكون مهمة الفريق الإعلامي التسويق لقرارات المرشد الجديد، ورصد ردود الأفعال سلباً وإيجاباً، والرد الفوري على الشبهات، والتواصل مع المؤسسات الدولية والبحثية ومراكز الدراسات لتقديم صورة ذهنية متطورة عن الجماعة وعملها وأدائها وأهدافها.



في سياق آخر، قررت الجماعة إعادة نشاطها الإعلامي المعارض لمصر من فضائيات تبث من العاصمة البريطانية لندن، بعد قرار السلطات التركية بوقف تلك الأنشطة من أراضيها. وتقرر أن يبدأ المذيع الإخواني معتز مطر بث برنامجه من لندن بداية الشهر المقبل، كما سيقوم الإعلامي محمد ناصر بإعادة بث برنامجه من لندن أيضا، وقد يلحق بهما الفنان الهارب هشام عبد الله وآخرون ممن طالبتهم بوقف أنشطتهم الإعلامية. كان معتز مطر قد أعلن عودته للإعلام مجددا، حيث بث فيديو على صفحته على موقع تويتر أعلن فيه أنه سيعود لنشاطه الإعلامي، بعد غياب بسبب التعليمات التركية التي طالبته بوقف برنامجه على قناة الشرق، وعدم بث أي برامج تنتقد مصر والحكومة المصرية من منصاته على مواقع التواصل من إسطنبول.

وقبل شهور جمدت السلطات التركية نشاط معتز مطر وعدد من مذيعي الإخوان وهم محمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبد الله، وطالبتهم بعدم مهاجمة النظام المصري من أراضيها سواء من خلال القنوات أو مواقع التواصل.

تقييد فضائيات الإخوان

وفي مارس الماضي طلبت السلطات التركية تقييد فضائيات الإخوان في إسطنبول ومنع انتقادها لمصر، على خلفية التودد للقاهرة، ومحاولة التقرب معها. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستتخذ خطوات للتقارب مع مصر، على غرار الخطوات المتخذة مع الإمارات، وأكد أن بلاده ستكون في وضع يسمح لها بتعيين سفير في مصر في غضون فترة زمنية معينة. وعقدت لقاءات بين وفدين من الخارجية المصرية والتركية ومباحثات وصفت بالاستكشافية لحل الخلافات العالقة وبحث إمكانية التقارب وتطبيع العلاقات بين البلدين.