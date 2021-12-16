سرقة ملايين من رجل أعمال بالدقهلية.. والسارق غير متوقع

جريمة طريفة شهدتها محافظة الدقهلية بسرقة 4 ملايين جنيه من رجل أعمال بشكل غامض، ليتبين أن زوجته هي من قامت بسرقته خشية زواجه من أخرى.

في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من رجل أعمال بمدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، بسرقة مبلغ 4 ملايين جنيه منه، بالإضافة إلى بعض المشغولات الذهبية من مسكنه. وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لفحصه والتأكد من السرقة وكشف ملابساتها.

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وكشفت التحريات استغلال الزوجة لعدم وجود زوجها في المنزل وسرقتها للمبلغ المالي والمشغولات الذهبية، وذلك لقيام أحد المقربين إليها بإخبارها بعزم زوجها الزواج من أخرى، وحرضها على سرقته لتحفظ حقوقها وحقوق أولادها.

الاحتفاظ بالأموال

إلى ذلك، أشارت التحريات إلى أن المحرض طلب من الزوجة الاحتفاظ بالأموال التي سرقتها من زوجها عنده لحين وضعها في البنك، وأكدت الزوجة نقلها للمسروقات إلى مدينة بورسعيد، واعترفت الزوجة بسرقتها لزوجها وتسليمها المبلغ المالي والمشغولات الذهبية إلى المحرض، كما تم إخطار النيابة التي باشرت التحقيقات.

ومن جهتها، أمرت النيابة العامة بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة 4 ملايين جنيه والمشغولات الذهبية.